El vent i el fred rigorós presents durant la Fira de la Tardor de Castellví no van ser impediment perquè desenes de persones, tant de Castellví com vingudes d’altres municipis, participessin en la primera edició d’aquesta fira. L’espai central de la 1a Fira de la Tardor va ser la plaça del poble. L’entitat APECRO, organitzadora de la fira juntament amb l’Ajuntament, va exposar-hi una mostra de productes agrícoles de Castellví de Rosanes i algunes imatges antigues d’arbres monumentals del terme aportats per la pagesia castellvinenca i les cases més antigues del municipi. A la fira també hi van tenir un paper destacat els productes alimentaris i de la terra, com l’oli d’oliva, la mel, els embotits, formatges, cava i vi i fleca, alguns dels quals de km zero de la mà de productors castellvinencs. Durant el matí també es va poder comprar artesania de diferents tipus.