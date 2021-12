La directora i actriu barcelonina Cristina Guillén ha estat guardonada amb el gran premi El Campanar i 300 euros per la seva obra prima, «Emilia». Protagonitzada per l’enyorada Montserrat Carulla i la mateixa Guillén, narra la història de l’Emilia i la seva neta Sílvia i que la seva relació es veu truncada amb l’aparició dels primers símptomes de l’Alzheimer. El segon premi, valorat en 200 euros, ha estat per a «Lila», del canari Lamberto Guerra; mentre que el tercer premi, valorat en 100 euros, ha recaigut en «El carné», del basc Xabi Vitoria. Enguany, l’associació Fotofilm, que celebrava la 40a edició del concurs de cinema, un dels concursos cinematogràfics degans de l’Estat, ha rebut 289 curtmetratges originals.