L’alumnat de l’Institut Cal Gravat de Manresa van realitzar una activitat a l’entorn de la 44a Exposició de pintures contra el càncer que aquests dies té lloc a la Sala Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa. Per tal d’estudiar les diferents tècniques, temàtiques i gèneres pictòrics, els estudiants de l’Aula d’Arts de Cal Gravat van visitar la mostra artística que organitza anualment l’Associació contra el càncer de Manresa, on van poder descobrir l’obra d’una cinquantena d’artistes de la Catalunya interior solidaris amb la lluita per aquesta causa.