Study Center de El Pont de Vilomara juntament amb l’Equip Alastrué i l’Ajuntament del municipi van organitzar la xerrada «La importància de la cultura de l’esforç en la infància» al Centre Cívic Evaristo de la Torre. Durant la xerrada es van resoldre dubtes sobre com abordar la bona salut emocional dels infants. Alguns dels temes que més van motivar la intervenció dels i les assistents van ser com formar estratègies per a la bona comunicació entre progenitors i infants en les seves diverses etapes de desenvolupament, com afavorir una autoestima en els infants que els permeti treure el màxim profit en els seus objectius i com ajudar-los a tenir els recursos i eines suficients per aconseguir èxit en tot allò que es plantegen aconseguir. Està previst dur a terme una segona convocatòria d’aquesta xerrada.