Una caminada a Ullastrell va suposar el retorn del Cicle de Passejades de marxa nòrdica per a la gent gran de Martorell. Una representació martorellenca va practicar la marxa nòrdica junt amb gent de Sallent, el Prat de Llobregat i Ullastrell. I és que totes quatre poblacions formen un dels grups d’aquesta activitat que es coordinen arreu de la demarcació de Barcelona, i que abasten fins a 87 municipis. Com a aperitiu es va fer un taller de formació de marxa nòrdica en la qual van participar una vintena de persones, sota la direcció de dos tècnics especialitzats i de dues monitores del personal tècnic del Departament d’Esports. El grup va aprofitar l’ocasió per a immortalitzar la sortida amb una fotografia al pont del Diable.