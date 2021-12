Com cada any, el Pessebre Vivent del Pont Llarg de Manresa va fer públic el guanyador del premi del concurs de Fotografia. Enguany, el premiat va ser Jordi Preñanosa amb una fotografia de l’Establia de l’edició 2019, ja que l’any passat no hi va haver celebració del Pessebre sota l’aqüeducte del Pont Llarg, a causa a les restriccions marcades per la pandèmia de la covid 19. Abril Planas, Martí Carbonell, Ivet Peiron i Toni Oliveras, hereus i pubilles del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg 2021, i Josep Tardà, representant el Restaurant Kursaal, van fer entrega del diploma acreditatiu al premiat a l’Espai Gastronòmic del Kursaal. El guanyador també va rebre dues entrades pel proper Pessebre Vivent que es durà a terme el 26 de desembre, i un àpat per a dues persones al Restaurant Espai Gastronòmic del Kursaal. També es va fer públic el cartell de l’edició d’enguany.