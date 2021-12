L’escola Sant Josep de Navàs s’ha sumat aquest 2021 a la 2a Green Week (setmana verda), una iniciativa que se celebra a arreu i que busca que alumnes, mestres i famílies realitzin accions concretes cada dia de la setmana relacionades amb les comunitats circulars. Així, els dilluns es va dedicar al We are green (Som verds); el dimarts, al We are water (Som aigua); dimecres, al We are zero waste food (Som zero malbaratament alimentari); dijous, al We are not plastic (No som plàstic); i divendres, al We are life (Som vida). Les activitats col·laboratives han estat variades i interdisciplinàries: tallers, experiments, conferències online, visites d’experts, jocs educatius i dinàmiques per potenciar la competència lingüística i digital de l’alumnat, juntament amb una presa de consciència de totes les comunitats educatives vers la necessitat de canviar els nostres hàbits per fer front al canvi climàtic.