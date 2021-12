Piera obre les portes a la certificació del CIaTE amb una formació bàsica per al desenvolupament d’activitats esportives en l’àmbit extraescolar acreditada per l’Escola Catalana de l’Esport. El curs permet endinsar-se en la dinàmica i funcionament del món de l’esport, donant l’oportunitat al jovent de treballar com a monitors d’activitats esportives que organitzin consells esportius, ajuntaments, patronats municipals o Ampes. Cal inscriure’s al formulari que es pot trobar a la web del consistori.