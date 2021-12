Vilanova del Camí torna a participar aquest any del Cicle de Passejades de la Diputació de Barcelona després d’un any d’aturada per la pandèmia. Un grup vilanoví format per vint-i-quatre persones van participar de la primera sortida a l’Hospitalet de Llobregat. En total, una setantena de persones van compartir la matinal que els va permetre fer una passejada molt planera de gairebé vuit quilòmetres pel tram del riu Llobregat, un dels darrers racons que fins ara quedava d’esquena a la ciutat, però s’ha recuperat i ha esdevingut un pulmó verd i un lloc d’esbarjo per a tota mena d’esports.