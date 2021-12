Abrera celebra el Nadal i ha obsequiat a tot l’alumnat resident al municipi i a la resta de la comunitat educativa una entrada per gaudir de la pista de gel. L’alcalde, Jesús Naharro, i la regidora d’Infància, Giulia Mirto, van visitar els centres educatius abrerencs per repartir més de 2.000 entrades per a l’alumnat. Així doncs, van anar a l’escola bressol municipal Món Petit, a la llar d’infants Quitxalla, a la llar d’infants Piu-Piu, a l’escola Ernest Lluch, a l’escola Francesc Platón i Sartín i a l’escola Josefina Ibáñez i a l’institut Voltrera.