Quim Segura i Cots, en categoria de 1r a 3r de primària, i Greta Guitart i Casals, en categoria de 4t a 6è de primària, han estat els guanyadors del sisè concurs de postals de Nadal, que convoca l’Ajuntament de Cardona i la biblioteca municipal Marc de Cardona. Les dues postals han servit per il·lustrar la portada i la contraportada de l’agenda de Nadal que distribueix l’Ajuntament de Cardona i que aquests dies ja és a totes les cases. Els dos guanyadors s’han endut un val de 50 euros per gastar a les llibreries de Cardona. La regidora d’Educació accidental, Anna Maria Sala, va fer ahir el lliurament del premi a la biblioteca Marc de Cardona. En total, hi han participat 183 nens i nenes de Cardona.