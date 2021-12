Can Papasseit, a Vilanova del Camí, va acollir dissabte l’Homenatge de les Noces d’Or de vilatans d’aquest municipi anoienc. Es van homenatjar dos matrimonis vilanovins: Francisco Ordóñez Vázquez i Nieves González Toledo, i Josep Vicenç González Martí i Galita Moncusí Huguet. Els homenatjats van poder veure uns vídeos amb fotografies dels principals moments de la seva vida. La regidora de la Gent Gran, Laura Pavón, va expressar la seva emoció per participar en aquest acte màgic, va dir, ple de tendresa i d’il·lusió. A l’acte, organitzat pel mateix Ajuntament, hi van assistir una quarantena de persones.