La cobla Vila d’Olesa, sota la direcció de Francesc Gregori, va oferir a El Casal d’Olesa un concert de Nadal organitzat per Olesa Sardanista. El programa, molt variat, va incloure les sardanes dedicades a Olesa Dos ralets, Olesa, 40è Aplec... i més!, entre d’altres. La cobla també va interpretar nadales com El rabadà, Nadala, Have yourself a merry little christmas i tres peces del ballet L’envelat: La cigarrera, El coracero i El batallador.