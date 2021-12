El grup de caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix tres sortides per a demà, divendres. El punt de trobada per a la caminada curta i mitjana serà davant del CAP Sagrada Família. Divendres, la sortida de la curta serà a les 08.20 h i s’anirà fins al mirador del Guix, en un trajecte de 8,30 quilòmetres.

La trobada per a la caminada mitjana serà a les 07.50 h, davant del CAP Sagrada Família, i el grup anirà fins al Poal, en un recorregut d’11 quilòmetres. Per a la llarga, el punt de trobada serà a les 7.30 h a l’aparcament de davant de la Taverna d’en Mallol, i s’anirà en cotxe fins a Sant Joan de Vilatorrada. Un cop allà, el grup caminarà fins a les Tines de Can Cerver, amb un recorregut de 15 quilòmetres.