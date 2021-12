L’alumnat del Bat Pro de l’escola FEDAC Manresa ha pogut reprendre les mobilitats del projecte Erasmus Plus Creative Vibrations dedicat a la preparació per a la vida laboral i que va començar fa dos cursos, però que havia quedat afectat per les restriccions imposades a causa de la pandèmia. L’alumnat va viatjar a la República de Macedònia del Nord, on va fer estada durant una setmana i va intercanviar experiències amb alumnes de Polònia, Romania, Portugal i de la mateixa Macedònia. A part de les activitats dedicades a la resolució de problemes amb la metodologia Design Thinking, també va visitar la capital, Skopje, i el llac Okhrida.