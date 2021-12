El Consell d’Infants i Adolescents de Piera es va reunir en sessió plenària ordinària. L’acte de comiat dels consellers que deixen el càrrec i el de constitució i nouvinguda dels nous s’havia d’haver celebrat el 3 de desembre passat al teatre Foment, però, atesa la situació sanitària, es va decidir ajornar-lo per a més endavant, ja que implicava convocar en un mateix espai els membres sortints i entrants del consell, les seves famílies i representants dels centres educatius. El que sí que es va poder celebrar és la sessió de treball prevista per a aquest mes, on, en grups separats, infants i adolescents es van trobar i van poder prendre possessió del seu càrrec com a membres del consell.