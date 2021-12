La biblioteca de Martorell va acollir una taula rodona amb el títol «Tinc ansietat. I ara, què? Parlem-ne amb naturalitat» amb motiu de La Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties mentals. Hi van intervenir Beatriz Vieito, treballadora social de l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord; Jennifer Rabadán, psicòloga de l’entitat Assotea Martorell; i la família Fuster Moliner, testimoni d’aquesta problemàtica. Durant la taula rodona es van instal·lar unes guardioles per recaptar fons per a La Marató de TV3 que se celebra aquest diumenge i que enguany es dedica a la salut mental.