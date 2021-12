«Què és el que fa que miri el mòbil tan sovint?». Aquesta és la pregunta que es va fer al darrer Dimarts Disruptiu de novembre a l’Ateneu Igualadí. Liliana Arroyo, investigadora de l’impacte social de les eines digitals en la manera de fer, va descobrir que hi ha una part de la ciència que es dedica a analitzar i dissenyar els comportaments humans i que té un pes molt important en l’àmbit tecnològic. Durant la xerrada, Arroyo va explicar com se’ns condiciona en l’ús de les xarxes socials, dels espais web per a fer passos envers a consultar, comprar o fer like. Perquè en el fons el que es busca és la informació personal.