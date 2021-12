A les portes de les festes de Nadal, la Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una de les millors i més esperades sortides de l’any: portar el pessebre al turó de la Guàrdia i fer la festa del tió amb petits i grans. Unes seixanta persones van acompanyar la Colla en la sortida nadalenca. A les 9 del matí es van trobar a l’església de Sant Hilari a Vilanova del Camí i el mossèn va fer la benedicció del pessebre, acompanyat d’en Pere Bartolí, el pessebrista de la Colla que any rere any, com reconeixen des de l’entitat, els sorprèn amb idees noves i actuals; «aquest any l’ha dedicat a la plena actualitat que ens ha acompanyat, amb bombolles familiars i de companys, el volcà de La Palma i un emotiu record a tots els que ens han deixat, però mai podrem oblidar». Després d’una passejada fins al turó, van col·locar el naixement i van cantar unes quantes nadales. Més tard van compartir un esmorzar de pastes variades, amb una mica de mistela i els nens i nenes van fer cagar el Tió.