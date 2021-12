Més de trenta parades van participar en el Mercat de Nadal de Copons que va rebre una gran afluència de públic. La plaça Ramon Godó, Àngel Guimerà i Pla de Missa es va omplir de veïns, veïnes i visitants que no es van voler perdre aquest esdeveniment. Durant la jornada es va realitzar el sorteig de tres paneres amb productes dels mateixos artesans i artesanes que participaven en el mercat. L’Ajuntament agraeix a totes les persones i entitats que han col·laborat en aquest esdeveniment ja que «per un poble petit com el nostre no és fàcil organitzar esdeveniments multitudinaris».