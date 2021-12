L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, conjuntament amb la regidora de Benestar Social, Lluïsa Aliste, van fer entrega a Victòria Esquivel i Rivera de la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya, un reconeixement promogut pel Departament d’Acció Social per commemorar els 100 anys de cadascuna de les persones, amb el seu nom i la data del centenari. Nascuda a Vélmez, a Còrdova, l’any 1921, van decidir venir a Cardona a viure amb el seu marit perquè hi tenien família. L’any 1960 va entrar a treballar a l’«Economato» de La Coromina, on tothom la coneix popularment com «Victoria de l’Economato». Actualment, la Victòria viu envoltada de la seva família: té cinc nets, i fins i tot és rebesàvia.