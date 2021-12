L’escola Montserrat de formació professional de Sant Vicenç de Castellet va recaptar 400 euros en el seu primer mercat de Nadal solidari de segona mà. Alumnat i professorat van recollir roba i objectes per aconseguir diners en benefici de La Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties mentals. A més a més del mercat solidari, l’associació Eix Castellet i vint-i-tres comerços de Sant Vicenç de Castellet van col·laborar donant productes per poder fer una panera que es va sortejar per recollir més donacions. Les activitats solidàries van tenir la implicació del cicle de Màrqueting i Publicitat de l’escola.