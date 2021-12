El Martorell Pàdel Club va celebrar el torneig solidari en favor de Creu Roja Baix Llobregat Nord. Un centenar de participants, repartits en quaranta-set parelles, van practicar pàdel, alhora que feien una donació d’aliments per a l’entitat. Les previsions del club pel que fa a la quantitat d’aliments van quedar superades, i és que només amb els dos quilos que lliurava cada participant es van sobrepassar els 200. El club també va recollir la donació d’aficionats que no van disputar el torneig i sumarà 600 euros per a la compra de més productes, amb la qual cosa els pot fer apropar-se als 800 quilos.