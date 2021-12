La campanya de recollida de joguines de Creu Roja va aconseguir sumar prop d’una seixantena de joguines a Vilanova del Camí, que ara es traslladaran a les dependències de Creu Roja Anoia a Igualada per a la seva preparació. La jornada de recollida es va celebrar a la plaça del Mercat i va tenir la participació de diferents entitats locals, a banda de l’Ajuntament i d’alguns veïns a títol individual. Com cada curs, l’alumnat de 5è i 6è de l’escola Pompeu Fabra va recollir diners i va fer la compra de jocs i joguines per a la campanya. També l’institut Pla de les Moreres es va sumar a aquesta iniciativa solidària i va animar les famílies del centre a participar en la recollida de joguines.