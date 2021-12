El cap de setmana passat es va celebrar la Gala i Pregala de la Televisió de Piera, dues iniciatives solidàries amb l’objectiu de recaptar fons per a La Marató de TV3. El local social de Can Mas va acollir la Pregala amb una actuació de microteatre i una altra de sevillanes. La Gala, presentada per Israel Marín i Carles Muntaner, va acollir les actuacions i exhibicions d’una vintena d’entitats, grups i artistes locals al Teatre del Foment de Piera. En total, Piera TV va aconseguir recaptar 1.825 euros per a La Marató de TV3.