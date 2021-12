Més d’una cinquantena d’establiments associats a Nou Centre d’Igualada dels barris del Poble Sec, Set Camins i les Comes han estat repartint un total de 25.000 butlletes numerades entre els seus clients. La Campanya de Nadal de Nou Centre d’Igualada es va iniciar a mitjans de novembre sota el lema «El teu millor Nadal és Nou Centre». En total han repartit 6.000 euros en premis: un premi extraordinari de 1.000 euros per a un únic guanyador, 25 premis de 125 euros i 33 premis de 50 euros. Tot en xecs de 25 euros i 50 euros per a utilitzar als establiments Nou Centre d’Igualada que han participat en la Campanya de Nadal. El premi extraordinari de 1.000 euros va ser per a Elisenda Poch.