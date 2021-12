Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha volgut donar suport al comerç local en l’elaboració dels lots de Nadal per al personal que treballa a l’Ajuntament del municipi. Concretament, tretze establiments santfruitosencs que venen productes tradicionals per aquestes festes, han participat en l’elaboració, amb productes del seu establiment. A banda d’ajudar al comerç local, el consistori vol donar exemple a la ciutadania de la importància de fer compres de proximitat. Els usuaris del servei ocupacional d’Ampans La Sagrera van ser els encarregats, de forma totalment desinteressada, de fer les tasques d’empaquetatge d’aquests productes.