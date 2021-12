L’Ajuntament de Manresa, a través de ManresaJove i el Consell Municipal de les Persones Grans, ha editat un vídeo per felicitar les festes de Nadal a manresans i manresanes, una iniciativa conjunta nascuda en el marc del projecte Bots del Canvi de Manresa 2022. El Projecte «Bots pel Canvi», en el marc de Manresa 2022, busca enfortir la comunitat, millorar les seves condicions de vida i cohesió, així com reconèixer i promoure diferents formes de participació i democràcia cultural en el marc de les activitats programades des de Manresa 2022. A través d’aquests espais intergeneracionals, a més de contribuir en l’assumpció d’alguns dels objectius del projecte, la regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans ha volgut mostrar a tota la ciutadania la riquesa d’aquestes trobades i les ha documentat digitalment per felicitar les festes de Nadal a tota la ciutadania a través d’unes postals, «mupis» i un vídeo que es pot visualitzar a través de Youtune al canal del consistori.