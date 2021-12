Dues noies bagenques, la Ivet i la Natàlia, han anat forjant la seva amistat gràcies a una passió comuna, la música. Les dues noies van prendre la iniciativa d’oferir un concert solidari per a recaptar diners per a la Marató de TV3, enguany dedicada a la salut mental. El dissabte, 18 de desembre, van oferir un concert solidari a Navarcles i també van participar en l’acció solidària que el gimnàs Cube va oferir a Sant Fruitós de Bages. Les dues noies feia un mes que havien engegat un micromecenatge a Migranodearena en el qual van aconseguir recaptar 580 euros. El diumenge, 19 de desembre, el Gimnàs Cube de Manresa també va acollir un concert solidari de les dues noies. En total, han recaptat 800 euros que es destinaran íntegrament a La Marató de TV3. El missatge que volen transmetre la Ivet i la Natàlia a totes les persones que estan passant per un problema de salut mental és que «no estan soles».