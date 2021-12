La Colla dels Tres Mil, no podia faltar a la tradicional cita pujant el cim del Collbaix de 543 m. el dia de Sant Esteve. Una tradició ben arrelada entre els excursionistes de Manresa i comarca on tohom es retroba, es saluda i es felicita les festes contemplant el tradicional pessebre que el CECB (Centre Excursionista de la Comarca de Bages) col·loca cada any en el seu cim.