Un any més, Abrera ha donat a conèixer els establiments guanyadors del Concurs d’Aparadors Nadalencs d’Abrera que enguany ha arribat a la seva ozena edició. El premi al Millor aparador, dotat amb 300 euros i publicitat a Ràdio Abrera, ha estat per a Floristeria Nacho Flores. El premi especial al millor aparador en la modalitat de reciclatge, premiat amb 200 euros i publicitat a Ràdio Abrera, per a la Farmàcia El Passeig. I el premi popular, dotat amb publicitat a Ràdio Abrera, per a la Papereria el Tiki. La guanyadora del sorteig del lot de vals de compra ha estat per a Gisela González.