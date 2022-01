L’alumnat de 5è de l’escola Alta Segarra de Calaf que participa en el programa CuEmE va visitar el consistori per registrar les tres noves cooperatives d’aquest curs. Primerament, van entrar la documentació de la seva cooperativa i la instància de sol·licitud del CIF corresponent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Tot seguit, a la sala de plens van ser rebuts per Bet Miquel, regidora d’Educació, i Jordi Badia, alcalde del municipi, que els va fer entrega del CIF. L’alumnat va explicar en què consistien les cooperatives Cooperativa Brillant, Cooperativa Tots Podem i Cooperativa Hepl Planet. Després, es van desplaçar al CRO (Centre de Recursos per l’Ocupació), on els va rebre Judit Marsinyach, directora del centre, qui els va explicar els serveis que poden trobar al centre com a assessorament i cursos d’emprenedoria, entre d’altres.