Personal tècnic de Protecció Civil de Sant Esteve i d’altres municipis van participar en una jornada sobre l’atenció a persones vulnerables en situacions d’emergència organitzada pel cos de la Generalitat. Durant la sessió es van estudiar conceptes com vulnerabilitat i risc d’exclusió, així com una anàlisi de la tipografia de perfils que el personal es pot trobar en aquestes situacions d’emergència i que requereixen una atenció ràpida i eficaç. La formació va tenir la participació de 70 tècnics i tècniques de Protecció Civil de la Generalitat, ajuntaments de Catalunya i altres institucions. Al final de la sessió hi va haver un debat sobre quines pautes s’han de seguir a l’hora de tractar una persona vulnerable que acaba de tenir qualsevol tipus d’emergència.