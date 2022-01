L’Ajuntament de Sant Fruitós va repartir entre les escoles del municipi, les Associacions de Famílies d’Alumnes, la Biblioteca Municipal, l’Aula Socioeducativa, Càritas Sant Fruitós i l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa els 306 puzles cedits per l’empresa Educa Borràs. Aquests puzles són els que van servir el diumenge 19 de desembre per muntar a la pista del pavelló una frase gegant amb el lema «SFB amb La Marató». Es tractava, tal com ja va informar Regió7, d’una de les activitats més singulars d’un extens programa d’actes organitzat al municipi en suport de La Marató de TV3. Els actes a Sant Fruitós es van iniciar a la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert, amb una sessió de Zumba Xmas i una altra de ciclisme indoor, sota l’organització de Cube Solidari. Al pavelló municipal es va construir la frase gegant amb peces de puzles, amb la participació d’unes 250 persones. I també hi va haver l’habitual Festival de Nadal del Gimnàs V2o.