L’Ajuntament d’Abrera ha instal·lat sistemes de millora de la qualitat ambiental per tal d’afavorir les poblacions d’insectes pol·linitzadors, ocells i ratpenats. Així doncs, s’han instal·lat caixes nius per a ocells passeriformes i ratpenats, així com també hotels per a abelles solitàries en diferents llocs del municipi. El model d’hotels d’abelles solitàries permet que aquests insectes tinguin més possibilitats per poder-se instal·lar i reproduir. Per una banda, les abelles solitàries són capaces de pol·linitzar un gran nombre d’espècies de flors dels horts, jardins i ecosistemes naturals. Per altra banda, els ratpenats i les espècies d’ocells que pretenen afavorir ajuden a controlar les poblacions de determinats insectes, com els mosquits i les erugues de la processionària del pi.