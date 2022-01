L’equip de voluntaris de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM) no ha pogut seguir enguany la seva activitat principal, que són els acompanyaments, a causa de la covid-19. Tot i això han estat presents i han preparat, com ja és tradició, un obsequi per a tots els pacients hospitalitzats i els serveis de l’hospital: un ninot de neu. La FHSJDM ha volgut agrair la seva predisposició i la tasca que fan de manera altruista i solidària, i els ha obsequiat amb una flor de Nadal. L’equip de voluntaris és format per 12 persones que, des de fa més de sis anys, donen suport als malalts que estan hospitalitzats i als seus familiars. A més, també acompanyen pacients que estan sols i han de venir a fer-se alguna intervenció al centre hospitalari.