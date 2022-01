La perruqueria 9Look, Menatge Òptimus i Martí Esports han estat els comerços triats per les persones que van visitar cadascun dels establiments que es van presentar al concurs d’aparadors de Sallent. Els premiats van rebre un distintiu per poder exposar-lo al seu establiment i, aquest mes, rebran el premi de 150 euros repartits en tres vals de 50 euros per a comprar al comerç local. El jurat del segon concurs d’aparadors nadalencs, estava format per un representant dels comerços, un expert sallentí en temes artístics i Cristina Luna, regidora del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sallent.