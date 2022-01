Una cinquantena de col·lectius i prop de 150 persones d’índole molt diversa es van anar aplegant al parc fluvial vilanoví entre les 10 del matí i les 18.30 h, per finalitzar l’any fent esport i mantenir així la tradició de la Sant Silvestre. Cadascú va poder triar la distància i la modalitat de la prova, per fer amb els seus. Tot plegat molt accessible, inclusiu i de «petit comitè», tal com es va demanar, a causa de la nova escalada de contagis per la covid. Entre els caminaires, el circuit més triat va ser la volta «del Lloro» de 5.300 m, que completava una volta al circuit B i tres al circuit A, seguida de la volta «del Gall d’indi» de 3.000 m. Entre els atletes adults, la volta «del Lloro» també va ser la més demanada del dia, seguida de la volta «de la Cabra» de 10.600 m de recorregut. Pel que fa als infants, la volta «de l’Ànec» de 1.500 m, va tenir més demandes que la «del Cargol» –de només 800 m, pensada pels més menuts de la festa. Adrià Perea i Oriol Panadés van completar un entrenament equivalent a 2 cabres, és a dir, una mitja marató, fet que els va tenir rodant pel parc fluvial durant 1 hora i 46 minuts.