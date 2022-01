Creu Roja del Baix Llobregat Nord, en col·laboració amb l’alumnat de l’Escola Povill d’Olesa de Montserrat, ha aconseguit repartir més de 80 lots de joguines a una vuitantena de famílies amb fills i filles de 3 a 10 anys. El lliurament dels lots de joguines es va dur a terme a la Casa de Cultura i al Centre Cívic Sant Bernat on es van acostar, vehiculades a través dels Serveis Socials d’Olesa, les diferents famílies. Creu Roja del Baix Llobregat va iniciar la campanya de recollida de joguines a particulars i empreses el passat novembre. Paral·lelament ha comptat per segon any consecutiu amb la col·laboracíó de l’alumnat de l’Escola Povill.