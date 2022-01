Vilanova del Camí va donar la benvinguda a l’home dels nassos, un capgròs d’estil antic, amb el qual s’amplia la imatgeria festiva i tradicional del municipi El consistori va rebre l’Home dels Nassos amb tots els honors, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Mentre que a la plaça Castells l’esperaven els Geganters i Grallers Vilanova del Camí, el grup de diables, Els Cabrons, i el Camp del Rei, que van acompanyar l’il·lustre senyor en una cercavila per diferents carrers del municipi. La seva arribada a la plaça del Mercat va ser molt sonada, amb ball de l’Odin i la Fultiva inclòs. La quitxalla va aprofitar l’ocasió per fer-se fotos amb el nou capgròs mentre que, des de la regidoria de Cultura, es van anar repartint nassos i raïm per celebrar el Cap d’Any infantil.