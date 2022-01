L’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha instal·lat una estació meteorològica a la coberta de l’edifici polivalent (antic Aldo Martin’s) en un punt que es considera ideal per a la recollida de dades. Jordi Pujadó, fill de Tous i observador meteorològic, ha arribat a un acord amb el consistori per tal de cedir l’estació a canvi de l’espai i el manteniment. La consola de control es troba a les instal·lacions de l’Associació dels Amics de Tous, que també han col·laborat amb el projecte. De moment, la instal·lació està en període de prova, però la situació i la qualitat de l’estació semblen òptimes per convertir-se en una estació oficial.