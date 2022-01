Per tal d’afavorir la regeneració natural de la zona de Can Morral del Riu de Martorell que es va veure afectada per les ventades del temporal Glòria a finals de gener del 2020, des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament, s’organitza una plantada d’alzines, al costat dels horts municipals. La plantada, oberta a tothom, serà dissabte a partir de les 10 del matí i el punt de trobada serà davant dels contenidors de recollida selectiva. Per a participar-hi, només caldrà dur roba i calçat adequat, aigua i una pala petita, si se’n disposa, i formalitzar la inscripció a través de la web del consistori.