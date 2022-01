La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, va visitar dues de les infraestructures culturals de Capellades per conèixer de primera mà les necessitats. L’alcalde, Salvador Vives, acompanyat dels regidors de Cultura, Àngel Soteras, i d’Educació, Susana Moreno, van rebre la consellera a l’Abric Romaní de Capellades. Garriga va visitar les excavacions i va escoltar les explicacions dels investigadors de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Josep Vallverdú i Palmira Saladié. A banda de veure l’Abric Romaní i la Cinglera, la consellera també va visitar el Teatre La Lliga, on el president de l’entitat, Pep Vallès, els va rebre per explicar les reformes que hi calen per adequar-se a les necessitats tècniques actuals.