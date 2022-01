El Consell de Joves La Xispa organitza un concurs de fotografia per a joves de 16 a 30 anys en el marc de la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí. La temàtica de les instantànies girarà entorn dels diferents aspectes de la mateixa fira.

El guanyador del primer premi rebrà un val regal d’un sopar per a dues persones al restaurant Totem. El segon premi serà un val regal per a un sopar per a dues persones al restaurant La Farola de Vilanova del Camí. I el tercer premi és un val regal d’una pizza mitjana a escollir gentilesa de Pizza Mamma – Kenny’s. Més informació i bases del concurs al compte d’Instagram @laxispa.vilanova