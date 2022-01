Arran de l’interès mostrat per un grup de conversa en italià, la biblioteca Carles Morató de Solsona posa en marxa un nou club de lectura, que s’afegeix als que hi havia. Començarà el primer de febrer i és obert a tothom amb el nivell mínim B2 d’italià. Serà un club de lectura de participació gratuïta conduït per Michela Tagliavini, i el calendari i la periodicitat de les trobades es decidirà entre els assistents a la primera trobada. Els llibres els proporcionarà la biblioteca. Per a més informació i inscripcions cal adreçar-se a aquest equipament, presencialment, per telèfon al 973483839, o bé per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat.