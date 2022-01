L’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent va acollir l’entrega dels premis dels sortejos i concursos que es van organitzar durant la campanya de Nadal a Sallent amb l’assistència d’Oriol Ribalta, alcalde del municipi, i Cristina Luna, regidora de Promoció Econòmica. D’una banda, es van repartir vals de compra a aquelles persones que van participar en el concurs de finestres i balcons i que millor van decorar el seu edifici, casa, balcó o finestra. També van recollir el seu premi els establiments guanyadors del concurs d’aparadors, que van ser escollits per un jurat format per un representant dels comerços, un expert sallentí en temes artístics i la regidora Cristina Luna. Les persones guanyadores del «Troba el tió de Nadal» van acudir a l’entrega de premis per rebre els corresponents vals de compra i, en cas dels infants, el lot de joguines cedit per IMC Toys i un llibre de lectura cedit per la llibreria L’Espill.