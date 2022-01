Montserrat Mayà Manubens ha complert cent anys. A causa de les circumstàncies de la covid, tota la família no s’ha pogut reunir però a la fotografia hi ha una petita representació. Malgrat tot, ni els vint besnets ni tota la seva família, que és molt extensa, es van oblidar de felicitar a la «iaia de l’Ametlla», com és coneguda. Tots li van fer arribar l’enhorabona i una gran abraçada de part de tots plegats. A la imatge, amb una petita part de la seva família a l’Ametlla de Merola el dia 10 de gener.