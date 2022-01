El diumenge 30 de gener es farà una plantada d’arbres oberta a la ciutadania a la zona de la resclosa de l’Areny del Molí d’Olesa de Montserrat, en el marc del projecte «Fot-li canya». A les 10 h del matí, se sortirà des de davant del cementiri vell (carrer Oblicua) per anar a la zona de repoblació, a la resclosa de l’Areny del Molí, passant pel camí del riu. L’objectiu de l’acció és afavorir les espècies autòctones perquè aquestes s’imposin i restaurar així la vegetació de ribera.

Per a participar-hi no cal inscripció prèvia. Cal portar aigua, roba i calçat adequat i, si se’n disposa, guants de jardinera i eines per plantar.