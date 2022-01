La residència Pare Vilaseca d’Igualada inicia la teràpia amb nines

La residència Pare Vilaseca, centre gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada, ha posat en marxa una teràpia amb nines, una intervenció no farmacològica que està començant a donar resultats satisfactoris. Aquesta teràpia utilitza la nina no com a joguina, sinó com a element simbòlic que permet generar dinàmiques que estimulen la persona en diferents vessants i al mateix temps proporcionen experiències de benestar. S’adreça a persones amb diagnòstic de demència en estadi moderat que perceben la nina com un bebè real. Aquesta teràpia fomenta la comunicació i la interacció, ja que es pot emprar per incentivar el llenguatge verbal.