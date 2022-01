L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro; Guadalupe Marcos, regidora de Promoció Econòmica i Comerç; i les tècniques municipals van visitar els tres establiments guanyadors de l’onzena edició del concurs d’aparadors de Nadal per fer entrega dels xecs que acrediten els premis. La floristeria Nacho Flores va guanyar el premi al millor aparador amb un premi dotat de 300 euros i publicitat a Ràdio Abrera. El premi especial al millor aparador en la modalitat de reciclatge va recaure per la Farmàcia El Passeig amb un premit de 200 euros i publicitat a Ràdio Abrera. El premi popular va ser per la Papereria Tiki dotat de publicitat a Ràdio Abrera. La guanyadora del sorteig del lot de vals de compra ha estat per Gisela González.